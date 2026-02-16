Tota Medina revela el secreto para bajarse al Olimpia: lo que le vio frente al América y los jugadores que le sorprendieron

El entrenador del Victoria, Hernán La Tota Medina, se mostró optimista tras vencer al Olimpia, quitarle el invicto. A pesar de que el club sufre problemas económicos, en la cancha se hicieron valer y eso es lo que valor el estratega argentino.

“Tres puntos importantísimos en nuestra casa después de un inicio donde hemos sumado en todas las jornadas y sin duda que con la magnitud y con la relevancia que tiene el rival, tres puntos que nosotros la verdad que nos pone muy contento a la gente y todo lo que pudimos hacer hoy”, comentó Medina.

EL EQUIPO SE REPUSO A LESIONES Y EXPULSIONES: “Vamos a llevar eso, a pesar de perder dos defensas, uno por lesión y otro por expulsión, destacar la forma en que el equipo supo aguantar esa balanza de los últimos minutos y también el caso de Pérez A ver, creo que todo en línea general el equipo jugó muy muy parejo en el rendimiento”

REBELDÍA DE SUS JUGADORES: “Sí, obviamente que se destaca más lo de lo de Pérez porque Olimpia nos ponía contra un área y a nosotros se nos dificultaba sostener la embestida por arriba, aérea de ellos y es un fuerte muy importante que han que han tenido a lo largo de todos los torneos y nosotros lo pudimos sostener, entonces, fue importante la expulsión, bueno, fue sobre el final, así que no fue tanto, sí, lo de lo de Ángel Loreto que bueno, un jugador que para nosotros es muy importante y tuvimos que poner un joven y lo llevó con su experiencia contra jugadores de jerarquía”.

NO VIERON LA CAMISA DEL RIVAL: “No hace falta que eso, los títulos, pero que vienen con de jugar contra eh el América de México, que están a otro nivel, de selección y nosotros con nuestros criterios, con nuestros trabajos, con la juventud que tenemos y con la idea bien clara y bien definida, supimos llevar adelante el partido”.

SUFRIMIENTO HASTA EL FINAL: “Lo que menos era estar relajado y con la policía le decía, “Qué sufrimiento que es esto.” Uno veía en los muchachos y cómo estaban eh compenetrados para este compromiso y lo que vinimos haciendo anteriormente también. A ver, veníamos ávidos de un triunfo que parecía que para nosotros era una exigencia mayor tener que ganar en el torneo”.

LA PELEA ES POR NO DESCENDER: “Nosotros nuestro torneo es otro, nuestro torneo es sumar puntos en todas las, en todas las fechas, de a tres es mucho mejor, pero bueno, hoy la verdad que, como dije, con la relevancia que tiene el rival con lo que significaba para nosotros y con lo que significa, obviamente que es un envío no solamente anímico, sino reflejado en la tabla de posiciones muy importante, así que lo trabajamos de principio a fin, trabajamos dentro del campo, fuera del campo porque también es la función de uno y fuimos acomodando las piezas y el fútbol tiene esto, te da golazos, te da goles que suman punto y ahí sumamos punto y eso la verdad que es muy meritorio de estos muchachos que dejan todo en cada partido”.