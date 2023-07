Samuel García reacciona tras salir en lista Engel: ”Estoy sorprendido, todo mundo en Olancho conoce mi comportamiento”

Tras enterarse de esta noticia, el mandamás del Potros salió al paso para expresar su sorpresa de esta situación que se le acusa.

”Me siento totalmente sorprendido, cuando yo acepté la candidatura de diputado me comprometí con Dios, mi familia y mi partido para hacer las cosas transparentes. Me daría pena salir en una lista de lavadores de activos, narcotraficantes o actos de corrupción”, comenzó diciendo en el Noticiero Hoy Mismo.

Samuel García considera que esos temas son por aspectos políticos. ”Jamás he intervenido, ni creo tener la capacidad de manipular ninguna elección. El día que se votó yo no lo hice porque no estaba en la sesión. No entiendo porque el nombre de Samuel García aparece ahí, pero queda al descubierto que las luchas internacionales de izquierda y derecha se siguen”.

Y agregó: ”Ellos tienen un espionaje maravilloso en este país que le revisan hasta en los televisores las pláticas a lo interno de las casas y todo lo que huele a una relación con la gente de izquierda lo están revisando. A mí me tiene sin cuidado si alguna personas dieron alguna información que nosotros estábamos apoyando ciertos cabildeos que se hacen antes de una elección”.

El presidente los Potros de Olancho le restó importancia al hecho que su nombre apareciera en la lista Engel. ”Eso de aparecer en una lista Engel me tiene sin cuidado por haber votado por una corte suprema de justicia”.

Y concluyó: ”Estoy sorprendido, todo mundo en Olancho conoce mi comportamiento. A mí me causaría algo irreversible que me prohibieran sembrar frijoles en mi departamento, cuidar mis vacas, pero por estar en una lista para no entrar en Estados Unidos me tiene sin cuidado”.