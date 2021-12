“Shulita” Gómez, exfigura de Comunicaciones, advierte del peligro de Motagua: “Cremas se podría llevar una sorpresa”

Motagua se juega este martes ante Comunicaciones de Guatemala, el título de la Concacaf League, torneo con el que buscará salvar la temporada tras quedar eliminado del Apertura a manos del Real España. El exjugador de Cremas y uno de los históricos del club, Rigoberto “Shulita” Gómez, hondureño naturalizado chapín, hace una advertencia a los azules de cara a este decisivo encuentro. Shulita, además, habla de porqué en fútbol de Guatemala a nivel de Selección Nacional se ha quedado atrás que el nuestro, y la razón es la poca voluntad que tiene el jugador de Guatemala en ambicionar a salir al extranjero ya que se sienten cómodos jugando en su país, pues las condiciones económicas son altas. Gómez es hijo del exjugador del Olimpia de los años 60 y 70, Rigoberto “Shula” Gómez. Lleva 21 años viviendo en Guatemala y su sueño siempre fue vestir la camisa del León, pero no se le dio la oportunidad y desde 1999 se vino para quedarse en el país de la eterna primavera. ¿Qué hace ahora ya retirado del fútbol? No estoy afuera del fútbol. Soy asistente técnico de la selección Sub-20 de Guatemala con el entrenador mexicano Rafael Loredo; allí estamos conformando un grupo de jóvenes que van a disputar el Mundial de Indonesia, además, trabajo como analista deportivo en la televisión nacional en los partidos del Comunicaciones. ¿Por qué su carrera más en Guatemala y no en Honduras? Al final son oportunidades, el destino mismo le brinda oportunidades. Allá por 1995 estaba en un proceso de buscar opciones. Tuve propuestas de Olimpia y Marathón para firmar contrato con ellos, no se dio. Luego “Mon” Rodríguez me trajo para acá y se me abrieron las puertas de venir a Guatemala. Si uno supiera su destino no cometiera errores y aquí gracias a Dios me cambió la vida, hice aquí mi carrera deportivo. Tuve después un acercamiento de Olimpia y Motagua.

¿Qué podemos esperar de la final de Comunicaciones y Motagua; es favorito el equipo Cremas? Será un partido similar a la de la semana pasada. Comunicaciones contó con suerte en el primer tiempo y eso es lo que les ha dado un plus; contra Saprissa fue lo mismo, contra Comunicaciones igual. No ha sido un equipo que le ha pasado por encima de los rivales, no, sufrió, se salvó. Se ha repuesto y ahora le cambió la historia y está a 90 minutos de hacer historia para el fútbol de Guatemala y de devolverle a gente la necesidad de un triunfo deportivo. Está a 90 minutos de devolverle la fe al deporte de este país. Pero se enfrenta a un Motagua que ahora no tiene nada que perder y seguramente saldrá con todo. ¿Será más peligroso el Motagua al venir únicamente pensando en Concacaf? Seguramente que sí. Será más peligroso porque ya no le queda nada en qué más pensar. Comunicaciones podría llevarse una sorpresa si creen que ya están como ganadores. Tuvieron suerte en los primeros 45 minutos en Honduras y se salvaron, tuvieron suerte, pero Motagua las desaprovechó, pero esa victoria 2-1 los tiene ahora motivados para buscar el título. Esta Copa de la Liga Concacaf sería como un parteaguas para el fútbol de Guatemala porque los pone en la palestra internacional otra vez. Sí. El fútbol de Guatemala es muy contado los triunfos que tiene. Comunicaciones de igual manera en historia de por sí no tiene un título de estos. El fútbol chapín ocupa que Cremas se quede con el título porque le dará credibilidad no solo a Comunicaciones sino a todo el fútbol que le puede hacer creer que vamos a dar un salto y puede llegar a competir con los clubes a nivel internacional. Cuando los equipos de Guatemala compiten a nivel de Centroamérica se ven parejos, ¿dónde se ve la diferencia? A nivel de selección. ¿Por qué? Esas selecciones tienen futbolistas afuera y es allí donde le sacan ventaja a las nuestras.

¿A qué se debe que el fútbol de Guatemala a nivel de selección nacional no crece?