Solani Solano se confiesa: revela por qué su vida cambió radicalmente tras arribar al Olimpia; Boniek García es su consuelo

El jugador albo apeló a la sinceridad al hablar de la razón por la que no juega regularmente en Olimpia. “Quizás no estoy en ese nivel que realmente quiero para aportarle al club, pero esto es con base a trabajo. Todo futbolista quiere jugar los 20 y tantos partidos, pero sé que estoy en un equipo grande, donde hay buenos jugadores. Hay buenos futbolistas que se quedan sin jugar, como Boniek García que es mundialista y quien tiene una gran trayectoria”, dijo el exverdolaga.

Sobre tu rendimiento o sobre cómo te sentís a estas alturas del campeonato, ¿cómo ha sido la experiencia, estamos hablando de las vueltas regulares, ha sido lo que te imaginabas?

La verdad, sabemos que tenemos que mejorar, hay mucho qué dar, tenemos que aportarle bastante al equipo. Creo que quizá no estoy en ese nivel que realmente quiero para poder aportarle al club, pero creo que esto es en base a trabajo, ¿no? El trabajo te marca eso, el buen rendimiento y todo. De mi parte sigo comprometido para seguir aportando.

¿Es una prueba de fuego para este Olimpia, así lo ve usted o realmente es un partido más y lo podemos ver así?

No, no, claro que no, no es un partido más, es un rival muy bueno (Olancho FC), muy duro, por decirlo así. Creo que con respecto a los demás, es uno de los rivales que hoy en día está fuerte. Y por ende ya no se mira como el año atrás, sino que como un equipo grande. Entonces vamos con esa responsabilidad, con esas ganas y el compromiso de traernos los tres puntos.