Tato García confiesa relación rota con Kervin Arriaga: “No era conveniente para el grupo, no dejó que lo ayudáramos”

- LO QUE DIJO -

¿Por qué se fue el del club a mitad del Clausura 2022?

Por descomprimir la presión que tenía el presidente. Lo voy a decir porque no tengo pelos en la lengua. Nosotros estábamos haciendo un gran trabajo en Marathón, pero tuve una situación con un futbolista que a mí no se me perdonó. La situación con ese futbolista, que ya todos saben quién es, me terminó de generar cosas negativas de la afición hacia a mí. A él se le permitían muchas cosas y cuando yo llegué corté con eso porque priorizo el grupo por encima de la individualidad, y eso no se interpretó bien, sabía que eso me traería problemas. Después hubo cuatro partidos en que no ganamos, algo que hizo peor las cosas y nos llevó a dar un paso al costado por el bien del club. No me arrepiento de nada, al contrario.

Ese futbolista es Kervin Arriaga... ¿cómo era su relación con él?

Muy poca relación. Intentamos ayudarlo desde el primer día que llegamos y él no entendía o no quería dejarse ayudar. Él para el grupo no era conveniente, yo priorice el grupo, no podía haber un futbolista por encima de la institución. La decisión que tomamos fue la correcta.

TATO GARCÍA: Vos como periodista, ¿qué opinas respecto a que no llevaron Kervin a los Olímpicos y luego salió un video donde él saltaba y se mostraba sin lesión? - me preguntó -

Pasó lo mismo que luego pasó con usted en Marathón, miraban que Arriaga no estaba comprometido y no generaba un buen ambiente. - respondí -