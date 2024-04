Tota Medina y su mirada sobre el Marathón-Olimpia, envía mensaje a la afición y dice porqué Troglio es ganador

Es desgastante, vivo comprometido 24 horas, los siete días a la semana, no tengo descanso. Un entrenador no descansa nunca, tenemos que estar atentos de un viaje, comida, hotel, que si los jugadores están a tiempo y con dudas, si están mal, todo eso lo pone a uno en alerta. Todo eso desgasta a un técnico, gracias a Dios que tengo una familia que entiende que esto es así, sino no podría llevar esto adelante.

Sí, los mandamientos del fútbol son siempre querer ganar en todos lados, en todas las canchas, pero algunas veces no se puede porque el rival plantea buenas cosas o porque uno no está en una buena tarde. Pero obviamente trabajamos para fortalecernos, para buscar solidificar el corto trabajo que llevamos en tres meses, apostamos a eso, a ese equipo que tiene la idea clara fundamentalmente en todos los campos.

Yo nunca lo he dicho, pero hoy quiero pedirle a la afición que le tenga paciencia a estos muchachos. Yo nunca les he tenido paciencia y les exijo, pero algunos son muy jóvenes, por eso digo que siento mucha satisfacción por ellos. Por ejemplo contra Real Sociedad ingresó Tomás Sorto que tiene 22 años, ha seguido jugando Isaac Castillo con 21 años.

Todavía no puedo hacer un análisis de la campaña. Sí nos hemos preparado para ganar todos los partidos, pero no lo hemos podido lograr. Veníamos teniendo pendiente en la primera vuelta los puntos de visitante que no habíamos obtenido muchos, solamente los del empate contra el Olimpia, pero hoy ya hemos cambiado esa situación.

Yo me como algunos insultos cuando la afición considera que me he equivocado en algún cambio, pero a estos muchachos quiero que los apoyen porque están dando todo en la cancha, lo están demostrando, con buen fútbol y buenos criterios lo seguirán haciendo. Tienen que creer y confiar en estos jóvenes, si la afición hace eso, los jugadores nos seguirán ilusionando.

—He notado mucha insatisfacción y dudas en la afición del Marathón, ¿usted ha sentido lo mismo?

No, a mí la afición me ha demostrado cariño y respeto siempre. Yo soy un entrenador que mis equipos tienen ese ida y vuelta siempre, no pongo una barrera, esa es mi forma de ser, hoy en el fútbol hay que descontracturar todo. No se trata que seamos intocables y que la afición ande por un lado y nosotros por otro.

Nos equivocamos, soy padre, soy técnico, hijo, amigo y me equivoco, pero lo que menos queremos es equivocarnos. La exigencia es mejor en comunión. Nosotros vamos por un buen camino, encaminados a tener mayor protagonismo, hemos demostrado que estamos a la altura de las circunstancias y seguiremos trabajando.

Dios nos acompañe para no estarnos equivocando y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles para ser el mejor equipo.

—Se viene el bicampeón Olimpia, ¿qué opina se ese juego?

Con todo lo que viene aparejado atrás de Olimpia, será un rival difícil, durísimo, pero nosotros vamos tras sus pasos, como te decía, trabajo para que pronto Marathón sea el mejor equipo. Ojalá que estemos a la altura de lo que necesitamos para poder enfrenfar ese partido y quedarnos con el triunfo.

—Por el empate 1-1 en el juego anterior, ¿enfrenta este juego contra Olimpia como una revancha?

No, para nada. Es un partido de fútbol en el que se pueden dar tres resultados, nosotros vamos por dos.

—¿Cómo encarará Marathón ese juego contra los albos?

Quiero que el equipo muestre lo que venimos haciendo, esa tendrá como consecuencia el resultado. Si nosotros jugamos un partido inteligente, si plasmamos en la cancha el fútbol que hemos planificado, conseguiremos al resultado que apostamos que es ganar.

—¿Por qué considera que al Olimpia se les hace muy complicado vencerlo?

Son una gran institución, con un gran entrenador que tiene un gran plantel que sabe cómo encontrarle la vuelta en cada momento a cada uno de ellos. Hay que saber contrarrestarlo ese poderío, algunos lo van a intentar con contrataciones, otros como nosotros lo harán con trabajo, esfuerzo y sacrifiio porque no nos podemos equiparar en plantillas por la cantidad de uno y otro club, después en el campo de juego somos once contra once.