Troglio se calienta cuando le preguntan por el invicto y se va de conferencia en medio de un alegato con periodista

Las bajas ante Olancho FC: “No concretamos las acciones que tuvimos y ellos en las dos que tuvieron metieron el gol en la pelota parada en una cancha imposible para jugar al fútbol y a las 3:00 de la tarde, igual hicimos los méritos para no perder, creo que fuimos superiores en todo el partido, en un error nuestro cayó el gol. La cancha no te ayuda y aprovecharon la jugada que tuvieron, ganaron el partido y está perfecto”.

La contundencia y la cancha pesada: “No quiero ser drástico con la cancha, no hay excusa, nos ganaron, tuvieron una situación y la hicieron y está perfecto. Ahora, no se puede jugar al fútbol acá, no es un producto que se pueda vender al mundo, lindo estadio, desastrosa cancha de fútbol y un equipo como Olancho FC dejó de hacer lo que hacía toda su vida, comenzó a pegar pelotazos por arriba, eso no ayuda al Olancho que es un equipo que juega bien al fútbol. Lo digo con todo respeto, tienen que ponerle ganas a la cancha”.

Dentro de toda la calentura (irrumpe Troglio y responde)...: “No estoy caliente, yo los vengo escuchando hace tiempo, lo único que les importa es con quién perdíamos el invicto, el tema era a ver quién te saca el invicto en vez de pensar quién va a salir campeón, que es lo más importante. No quiero hablar del invicto”.

Lo que más le duele de la derrota: “Nada. Soy un gran perdedor, yo estoy acostumbrado a perder, no es que una derrota después de 45 partidos de no perder me va a hacer daño, sería un ingrato. ¿Cómo me va a doler que hace 45 partidos que no perdemos? tienen que estar mal los otros que pierden más seguido, nosotros no estamos mal, lógico que no queremos perder, pero en el fútbol es más normal que pierdas.

Vine a esta conferencia y lo que menos quiere hablar uno es del invicto, es lo que todos estaban esperando y ya está, se terminó, están contentos y ahora hay que pensar en lo que viene, nosotros estábamos claros que esto podía pasar y que no existen los milagros de que nunca vas a perder, no tengo que reclamarle nada a mis jugadores”.