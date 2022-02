¡Tremenda sorpresa! Un equipo decide retirarse de la Liga de campeones de la Concacaf a tres días de su partido

La Liga de la Concacaf se puso en marcha, pero con ello algunas sorpresas, donde ha podido conocer la eliminación de uno de los clubes clasificados a los octavos de final.

AS Cavaly de Haití ha notificado a Concacaf que el club no ha podido obtener las visas necesarias para viajar a Estados Unidos para sus partidos de la SCCL en contra del New England Revolution (USA), y que han tomado la decisión de retirarse formalmente de la competencia.

El compromiso entre el cuadro norteamericano y el haitiano estaba programado para este viernes 18 de marzo en el estadio Venue Gillette (Foxborough, Massachusetts) Estados Unidos.