Troglio confirma el equipo que va a dirigir en 2025 y el motivo de su salida de Olimpia: “me cuesta mucho la decisión”

“Si, también me obsesionaba si me hubiese quedado, a ver, el hecho de irse o no, no cambia nada. Cualquier oportunidad de quedar en la historia del club, uno lo atesora, porque yo como le digo a los jugadores: ‘el club está por encima de cualquier nombre’ y eso es verdad, lo único que no se quita es la historia y es algo que es impresionate para nosotros”.

“A los jugadores también les dije que esto que hemos hecho en Olimpia no existe en el mundo y si existió fue en pocos lugares, lo ha vivido la Juventus un tiempo, el Bayern Múnich... lo han vivido cuatro o cinco equipos, que de nueve títulos ganes ocho. No es normal y para volver a ser pentacampeón tenes que conseguir otro Tetra y ¿cuántos hubo? tres nada más. Esta es una posibilidad enorme, pero si perdes tiene que ser por mérito de los otros”.

¿Hoy puede ratificar que su estadía en Olimpia se acabó?

“Sí, yo lo había dicho en agosto, pero fue una expresión que podía cambiar. Si hubiésemos cambiado la decisión capaz y nos estiramos hasta mayo, porque mi intención no es despedirme y nunca más pasar por acá”.

Asegura que volverá a Honduras, pero a atender sus negocios

“Primero, hoy tengo un emprendimiento gastronómico en Tegucigalpa y el próximo año aperturo otro en San Pedro Sula, signfica que a Honduras tengo que seguir viniendo, no de técnico, pero tengo que seguir viniendo, ojalá que nunca tenga que volver a Olimpia, porque si vuelvo signfica que el equipo está mal, entonces es mejor que no me tengan que llamar. Las puertas siempre van a estar abiertas. Yo lo que estoy haciendo ahora es cambiando para estar con la familia, que hace seis años no paso con ellos”.

La decisión de irse es por estar cerca de la familia

“A ver, vos me podes decir jodete, porque vos quisiste venir acá, y la verdad es que yo no me reprocho nada, estoy feliz de haber venido y mi familia de lo que hemos vivido acá, pero creemos que viene bien un tiempo con la familia, pero nunca cerramos la puerta de volver y quizá hasta el venga bien al club. Lo bueno es que te podes ir por la puerta del frente después de todo lo que conseguimos porque en el fútbol no siempre se gana”.