Jeaustin Campos se refiere a la crisis de resultados de Real España y al empate con Génesis: “No me interesa jugar bonito”

“ Génesis era el equipo más obligado, estaba en su casa, fue un partido de ida y vuelta. Ellos controlaron el balón, pero nosotros controlamos el partido, son cosas muy diferentes. Salgo satisfecho y contento con el esfuerzo de los muchachos, volvimos a ser ese equipo aguerrido de la primera vuelta y de inicio de la segunda vuelta, hicimos un juego correcto, de acuerdo a las circunstancias, que también hemos vivido, no vamos tampoco a negar las situaciones por las que el grupo y nosotros hemos pasado”, expresó el tico.

Sobre cómo está la eliminatoria y de cara al partido del sábado en el estadio Morazán, esto piensa Jeaustin Campos.

“La misma moneda está en el aire, nosotros ganando 1-0, perfectamente ellos pueden llegar y anotar, para mí es lo mismo, no hubiese cambiado la manera de encarar el juego, quizás cedimos la iniciativa más de lo normal. Estamos igual de motivados con el 1-1 o si hubiera sido el 0-1. Lo importante es que no nos podemos confiar, quizás con el 1-0 hubiéramos podido tener un poquito de tranquilidad”, dijo.

Real España ha entrado en una crisis de resultados y Jeaustin Campos habló de la falta de experiencia de algunos de sus jugadores.

“El equipo a partir de la finalización de la primera vuelta, había empezado a jugar mejor y no obteníamos los resultados, los partidos anteriores habíamos ganado y eran partidos como estos, que le cedimos al rival la pelota y nosotros ganamos al contragolpe, al Marathón, Olimpia, Motagua en la primera vuelta. Yo espero que el equipo poco a poco vaya asimilando la idea de juego, tenemos jugadores de mucho nivel, pero con poca experiencia, sobre todo de mediacancha para arriba”, resaltó.

Y subrayó: “Hoy estamos en finales, no me interesa jugar bonito, me interesa que el equipo esté a tono con lo que queremos y listo”.