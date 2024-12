Ramón Maradiaga y su respuesta sobre el polémico penal y avisa a Marathón: “Yo no doy por perdido nada”

“Hay que hacerles ver por qué la reacción de nosotros los últimos minutos con 10 hombres agobiar a Marathón y no haberlo hecho cuando estábamos con 11. ¿Por qué? Quizás porque somos flácidos de la mente, creemos que ya todo está resuelto, no somos consistentes. El segundo gol vino por fallas nuestras, el primero fue por el penal”, detalló.

“El partido es rescatable, yo no doy por perdido nada, es una diferencia de un gol, aquí no vale la posición. No estoy preocupado, viendo lo que hizo Marathón hoy y lo que hizo el pasado partido Juticalpa, siento que podemos hacer un buen partido si corregimos”, afirmó.

Y siguió: “Mi norma siempre ha sido estar tranquilo, para mí el juego es eso, un juego, otros le dan otro matiz, que hay intereses hay intereses, pero esos intereses con los que menos interesan, como le he dicho a los jugadores, si yo voy a dejar un puesto lo dejo consciente. A ellos les digo que no le reclamemos a los árbitros, nadie ha sido contratado como árbitro, han sido contratados como jugadores, por lo tanto la tranquilidad la voy a mantener por el resto de mis días”.

Sobre el polémico penal que sancionó Melissa Pastrana, el DT de Potros no quiso entrar en detalles.

“Yo no soy árbitro, yo respeto ese campo, no hablo de los árbitros, para mí lo que hagan ya es cuestión de lo que puedan sentir, pero que yo vaya a meterme con un árbitro, jamás, porque no es una excusa, no busco apañar, para mí un árbitro tiene aciertos y errores como los puedo tener yo, jamás hablaré de un árbitro porque tiene mi respeto”, cerró.