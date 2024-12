El reglamento: ¿Qué necesita Real España, Génesis, Marathón y Olancho FC para clasificar a semifinales de la Liga Nacional?

¿Qué dice el reglamento de la Liga Nacional? ¿Qué necesita cada equipo para clasificar?

En el caso de Marathón vs Olancho, los verdes se puede clasificar a semifinales ganando el domingo en el estadio Yankel Rosenthal de San Pedro Sula o sacando un empate.

Los Potros, por su parte, deben ganar por diferencia de dos goles para obtener el boleto. Ahora bien, si gana por diferencia de un gol, habrá penales.

Y es que hay que resaltar que el reglamento de la Liga Nacional dice que el gol de visitante no tiene valor doble. Además, no importa la posición en la tabla y en caso de empate en el marcador global, no habrá tiempo extra sino que irán directamente a penales.