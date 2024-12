En Argentina confirman que este martes es el día clave para cerrar el futuro de Pedro Troglio: “firmará un precontrato”

El motivo de la reunión es para cerrar los últimos detalles y salvo una sorpresa, Pedro Troglio será el nuevo DT del Instituto de Córdoba, confirma la radio argentina, Impacto Deportivo.

Asimismo, otra radio de Córdoba, “Última Jugada”, informa que Pedro Troglio llegará al club Instituto el próximo 27 de diciembre y la pretemporada comenzará el 2 de enero.

Pedro Troglio, luego del partido entre Olimpia y Real Sociedad en Olanchito, confirmó que todo estaba avanzado para salir del equipo albo.

“Veremos en estos días, ya me dan listo en un club, sinceramente ya he tenido charlas, me han hablado, está bastante avanzado”, confirmó Troglio.