Rodrigo Auzmendi se confiesa: la situación que lo frustra y la broma que le hace a su hermano sobre Olimpia ¿Enamorado?

Pasó de las críticas a ser alabado por la afición motagüense y esto a base de goles. ¿Cómo se siente con esto? Es algo lindo tener el cariño de la afición cada vez que entras a la cancha o cuando haces un gol. Recuerdo hace unos días cuando gritaban mi nombre en el estadio y eso me emocionó mucho. El empuje de la afición me libera de presión y se siente como que estás jugando con tus amigos, no hay carga emocional y eso cambia mucho tu estado de ánimo.

Cuando se anunció que llegaba a Motagua despertaron muchas críticas porque se decía que venía por ser hermano de Agustín. ¿Qué pasaba por su cabeza en ese momento? Creo que cuando llegas a un equipo grande siempre van a llegar críticas. La verdad que no le di mucha bola porque tenía claro que a mí nadie me había regalado nada, todo me lo había ganado yo por cuenta propia. Ese momento lo tomé con tranquilidad y no te voy a mentir que me dolió un poco, pero lo supe afrontar.

No ha tenido muchos minutos, pero cuando te toca entrar has sabido responder. ¿Así está satisfecho? No ha sido fácil ganarme la titularidad, pero como te dije antes a mí nadie me regaló nada, se que he puesto mucho sacrificio en cada partido. Estoy tranquilo porque sé que estoy haciendo bien las cosas, a pesar de que solo juegue 5, 10 o 15 minutos. Siempre voy a dejar la vida en cada pelota.

¿Por qué cree que no te has podido consolidar como titular?

Es que también es complicado porque puedo decir que por rendimiento me merezco ser titular, pero también hay que recordar que están dos delanteros enfrente de mí, como lo son Rubilio y Agustín. Ambos son muy importantes para el equipo, son muy conocidos; uno es goleador histórico y mi hermano viene haciendo muchos tantos en el año, es difícil sacarles el puesto a ellos. Siempre trato que no me baje el tema de que no soy titular y sé que para nadie es sencillo no ser titular o jugar poco y menos en los partidos más importantes. Solo me queda seguir trabajando.

¿Está molesto con esto?

Sí, claro que me molesta porque sino sería un mediocre que me gusta jugar de cambio. No estoy contento con la cantidad de minutos jugados, con lo que sí estoy satisfecho es con el rendimiento que estoy mostrando.

Usted ya sabes lo que es anotarle a Olimpia, pero a su hermano le ha costado más. ¿Qué cree que le pasa?

Son situaciones de los partidos. Yo he tenido la suerte de anotarles y él le ha marcado a muchos equipos grandes en el ámbito nacional e internacional. Son cosas que suceden por un tema más de presión en eso juegos. Yo le digo que debe estar tranquilo porque él sabe las cosas que ha hecho y que en su momento va a golear a Olimpia.

¿No le ha pasado la receta todavía?

Siempre lo jodo un poquito, pero ya le va a caer. Le digo que me mire un poquito y él me dice mira todos los goles que yo tengo. En ese sentido es mejor ser contundente siempre, hacer goles todos los partidos. Me ha ayudado mucho que él este conmigo y yo estoy para ayudarlo siempre.