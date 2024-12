Jhon Jairo López revela lo que cambió en Génesis y analiza el repechaje: “Real España me tiene desvelado”

La verdad que no hemos hecho nada extraordinario, simplemente recibimos un grupo que anímicamente estaba muy bajoneado, lo resultados no lo acompañaban, yo siempre supe que era más la parte mental, había una buena plantilla, un buen grupo de jugadores muy sano, muy trabajador.

Eso me lo han manifestado, yo la verdad que nunca he sido un técnico ansioso, yo siempre he dicho que cuando las cosas se van dar, se dan, el de arriba le tiene a uno un destino y para eso trabajo para superar las metas, los retos. A todos lo que equipos que he llegado, una cosa es dirigir Olimpia, Motagua, Marathón, Real España que son clubes que casi siempre garantizan liguilla fácilmente, estar semifinales en finales, a mí me ha tocado dirigir equipos, estar al frente de problemas de cualquier índole, problemas económicos, administrativos, de plantilla, falta de pago y todo eso se complica cuando los resultados no se dan.

Dirigimos siete fechas, después de un partido contra Motagua no sumamos, fueron seis partidos donde sumamos en todos los terrenos, al terminar fueron 21 puntos que dio la posibilidad de seguir con vida en la liguilla, también los goles nos han dado una confianza, después de siete partidos sumamos 14 goles que no es un dato menor, nos convirtieron pocos, como seis goles, elevamos el promedio, la autoestima, la confianza y con un par de resultados que en la ultima fecha se nos dieron pudimos entrar a la liguilla.

Esas ya son decisiones de los dirigentes, JJ ha hecho su trabajo, yo ya tengo una gran ventaja sobre otros técnicos que podrían llegar a Honduras, ya voy por seis años y el hecho de conocer el entorno, la idiosincrasia del jugador hondureño, hoy me encuentro a un Juticalpa y conozco de esa nomina a tres o cuatro jugadores, me enfrento al Victoria han pasado por mis manos siete u ocho jugadores actualmente de la plantilla, así como la Real Sociedad otros 25 jugadores, de Real España tengo tres.

Esto es una gran ventaja de cara a los dirigentes porque no hay temor en contratarme. ¿Qué me puede faltar? que un directivo apueste en serio, por esa propuesta que he venido haciendo, no en un solo equipo sino en los cuatro que he dirigido en Liga Nacional, que apuesten, que sean arriesgados que depositen su confianza en un técnico que ha venido hacer las cosas con perfil bajo, en todas las partes donde he estado en Europa, Venezuela, Ecuador, aquí en Honduras, Colombia, yo no tengo el perfil alto de otros técnicos pero tengo la preparación, y con modestia aparte soy de los pocos entrenadores que tiene licencia UEFA.

Fueron 11 años estudiando en Inglaterra y España, he sido asistente de Reinaldo Rueda actual entrenador de la Selección hondureña, he estado en 16 equipos, tengo una hoja de vida grande estando vigente sin parar, el único tiempo que estuve sin estar en los banquillos fue de la salida de Real Sociedad a Génesis la vigencia en futbol es importante para los dirigentes y los números están allí, y el día que me toque aprovecharé la oportunidad al máximo.

¿Quitando al Génesis porque es su equipo, a qué rivales mira como fuertes candidatos al título y por qué?

Soñar no cuesta nada y es gratis, también los pobres tenemos el derecho a soñar, y estamos en ese sueño, yo creo que somos uno de los principales candidatos para obtener el título somos nosotros, sino yo no pensara así, sino no estuviera haciendo nada, y con respeto a los rivales hoy yo me siento finalista.

Tenemos con que competir en una final y ganarla, pero bueno la historia demanda otra cosa, los números han puesto a Olimpia desde que yo llegué a Honduras el cuadro de blanco siempre ha sido el favorito, lo sigue siendo, Motagua seguramente va a tener un protagonismo, Real España, Marathón el mismo Olancho pero sacando a Olimpia la balanza está muy pareja para los demás equipos.

¿Qué tiene Real España que lo mantiene ocupado en estos días para poder sacarle el boleto a semifinales?

No podemos desconocer que Real España es uno de los equipos más grandes de Honduras, seria irrespetuoso donde hable y diga que no me tiene desvelado, si me tiene desvelado, vivo pensando cómo hacerle daño, como neutralizar sus hombres fuertes, plantear una estrategia donde sus fortalezas se vuelvan debilidades, pero bueno esto es fútbol ya el tema del miedo escénico ya lo he superado con el pasar de los años.

Tratamos de hacer lo mejor, plantear, poner las mejores piezas para enfrentar a un gran Real España que no vienen en momento bueno, pero que los equipos grandes siempre se levantan, y va a ser un partido muy bonito, será muy atractivo para la gente que venga.