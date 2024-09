Troglio habla de la eliminación ante Antigua y destaca remontada frente a Olancho: “Hemos hecho el mejor partido...”

LA RESPUESTA DEL EQUIPO FÍSICAMENTE Y TÁCTICAMENTE

Sí, me daba lástima hacer cambios porque el equipo estaba jugando bien. Hicimos un gran segundo tiempo y me gustó el golpe de autoridad que dimos. En el primer tiempo nosotros fallamos un penal y luego ellos lo meten, aunque no fue penal, pero bueno estuvo cobrado y te vas perdiendo en el entretiempo.

Hablamos en el descanso y me pareció que dimos un golpe de autoridad en una cancha difícil y contra un rival complicado. Merecimos hacer un gol más y también considero que hicimos uno de los mejores partidos de los últimos tiempos y el resultado es espectacular.

LEA: Jugador de Olimpia cautiva con nuevo look, apagón en Juticalpa, bronca de Menjívar con Said y las chicas que enamoraron

¿CREE QUE EL OLIMPIA ESTÁ SANANDO ESA HERIDA?

El único partido que jugamos mal fue ante Victoria y contra Águila en El Salvador, esos fueron los dos partidos malísimos. Contra Real España no nos generaron ocasiones, el equipo nunca ha estado muerto, si ha recibido una bala, pero no ha estado muerto.

Contra Antigua quedamos eliminados, pero con muchas fallas de gol. Ahora nos vamos recuperando y claramente que no estamos felices de quedar fuera de la Copa Internacional y lamentablemente estamos fuera , pero eso ya es pasado y acá en el torneo local tenemos algo para hacer historia.

JUGAR EN OLANCHO SIEMPRE LE HA COSTADO AL OLIMPIA

En los duelos con Olancho llevamos 5 ganados, 3 empatados y 2 derrotas. Este equipo nos ha complicado porque juega bien, más en esta cancha, son manejados por un excelente entrenador y hemos sacado diferencia en este partido.