Liga Nacional de Honduras: ¡confirmados los árbitros para la última jornada de la primera vuelta del torneo Apertura!

Confirmado. La Comisión Nacional de Arbitraje oficializó las cuartetas que impartirán justicia en la última jornada del torneo Apertura 2024 de la Liga Nacional de Honduras.

La Liga Nacional compartió el documento en donde se confirma las designaciones a Said Martínez, Nelson Salgado, Luis Mejía, José Valladares y David Cruz.

La novena fecha inicia el sábado 21 de septiembre con solamente un compromiso: Juticalpa vs Génesis. La cuarteta arbitral quedó definida así: Nelson Salgado (réferi), Alberto Meza (línea 1), Raúl Valladares (línea 2) y Melvin Matamoros (cuarto árbitro).

El domingo 22 de septiembre será el fuerte de la jornada en el cual habrá tres partidos. Luis Mejía pitará el Victoria vs Motagua en La Ceiba. Said Martínez impartirá justicia en el Lobos vs Real España. Mientras que José Valladares fue el elegido para el Marathón vs Olancho FC.

El lunes 23 de septiembre cierran la fecha Olimpia y Real Sociedad en Tegucigalpa. David Cruz arbitrará este importante cotejo de la última jornada del torneo Apertura 2024.

Sábado 21 de septiembre:

7:00 PM: Juticalpa vs Génesis.

Árbitro central: Nelson Salgado.

Línea 1: Alberto Meza.

Línea 2: Raúl Valladares.

Cuarto árbitro: Melvin Matamoros.