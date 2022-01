$!Troglio lo confiesa: El inesperado hondureño que quiso llevar a San Lorenzo, José Mario Pinto y la Selección de Honduras

”Nunca me hablaron, nunca me llamó nadie. Si me hubieran querido, los primeros que me hubiesen llamado son Rafa (Villeda) y Tato (Saybe) que son miembros de la Comisión. Escuchaba y me preguntaba; cómo voy a ser el técnico si ni me llaman. Tampoco era el momento, imaginate que dejás fuera al que está cerca de pelear el tetra y si no ganaban la gente se les iba a venir encima a la dirigencia y si me quedaba y no lo ganábamos, las críticas iban ir hacia mí. Estuvo la posibilidad, pero al final se decidieron por Bolillo, un entrenador con terrible experiencia”.

Le gustaría jugar un amistoso contra Olimpia

”Estaría muy bueno, pero nos mata el mundial porque mete dos campeonatos de aquí a octubre. Me encantaría jugar donde sea, quizá en Estados Unidos por el tema económico”.