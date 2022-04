Vicepresidente de Victoria ilusionado con un nuevo título después de 27 años: “Nuestra misión es ponerle una estrella más al escudo”

¿Qué tan duro fue el descenso y regreso a primera división?

Son momentos tristes, pero con un final feliz. Cuando nosotros llegamos a Victoria, tenían seis puntos menos, estaban detrás del Arsenal y con muchos problemas y necesidades. Nuestra misión era salvar al Victoria, que no cayera en Liga Mayor... un equipo grande. Siempre nos agarramos de las palabras del presidente, que donde ha estado, ha querido dejar huella. Él dijo que lucharíamos juntos hasta lograr el ascenso. No fue fácil, tuvimos chance para ascender y no lo hicimos. Ahora se dieron las cosas y el sueño se hizo realidad.

¿Cómo está la situación de Salomón Nazar? ¿Seguirá para el otro torneo?

Tenemos una buena relación con él, está de más decir de su conocimiento de fútbol que tiene, trabaja la parte mental del jugador, falencias que teníamos con el primer grupo. Con el mismo plantel, Salomón Nazar agarró el equipo con 0 puntos y fue capaz de hacer 14, le damos méritos. Actualmente estamos bien, hubo rumores que la selección lo quería y otros equipos grandes, pero no, él está enfocado en Victoria y quiere hacer historia en este equipo y su continuidad va a depender de los resultados que tengamos al final del torneo.

¿Hoy está más cerca de continuar o que no siga?

Inclusive él estuvo de acuerdo en firmar una extensión, estuvo de acuerdo, pero no se llevó a cabo, pero no hubo ningún problema. Al final del torneo, si a él le sigue seduciendo el proyecto, seguirá.

¿En algún momento estuvo de marcharse o recibió oferta de selección y Motagua?

Se escuchaban nombres de Diego Vázquez, Héctor Vargas y Nazar para terminar el proceso (selección de Honduras). En pláticas con ellos nos dimos cuenta que había equipos interesados en él, pero está comprometido y los jugadores lo han marcado, tiene mucha fe en ellos que pueden aspirar a cosas grandes.

¿Con qué tipos de desafíos se han encontrado en este torneo?

Hubo un par de jugadas donde el equipo se desenfocó, pero por la calidad de jugadores del plantel revirtieron el panorama sacando resultados importantes, con este equipo fuimos a ganarle a Olimpia en el Nacional, también a Marathón en el Yankel Rosenthal. Muchos equipos nos dicen chicos, pero yo les digo a los jugadores que no, solo que los resultados no se nos habían dado.

Al inicio del torneo tildaron al Victoria como “Yonker”: ¿Cómo respondió a esas críticas?

Fueron comentarios que se dieron al inicio del torneo por los jugadores de renombres, campeones y que fueron desechados por sus equipos; quizá no tuvieron continuidad... Yonker para nada, nosotros para seguir con el proyecto quisimos jugadores que tuvieran identidad, los otros ya han estado en el entorno de La Ceiba. Cuando uno se pone esta camisa del Victoria siente algo especial.

¿Dónde visualiza al equipo al final del torneo?

Victoria está para grandes cosas, en esta segunda vuelta tenemos cinco partidos en casa -contando con el clásico-. Iremos partido a partido, esto será paso a paso. Creo que Victoria estará en los primeros dos lugares, vamos a garantizar la semifinal.

¿Apoyaría Victoria una candidatura de Luis Cruz como presidente de la Fenafuth?

Hay propuestas de cómo se debe manejar el fútbol, creo que allí radica los buenos cambios que se puedan dar para ver quiénes serán las cabezas del proyecto que se avecina. Sería importante estudiar esta posibilidad. El voto de Victoria depende de los compañeros que nos respaldan.

SELECCIÓN DE HONDURAS Y SU FRACASO CON QATAR

¿Respalda Victoria la continuidad de los directivos de la federación?

Es algo triste, sea como sea le afecta a la Liga Nacional, le resta calidad. A veces los cambios tienen que tocar fondo y lo hicimos con la selección. De aquí en adelante debemos tomar buenas decisiones, debemos aportar cosas positivas y tomar buenas decisiones. En ocasiones hay que tocar fondo para reaccionar, así le pasó a Victoria, estuvimos a punto de desaparecer y hoy en día está peleando en los primeros lugares. Creo que se viene un futuro alentador para Honduras.

¿Fue demasiado castigo no clasificar a Qatar o nos lo merecíamos?

El castigo es de la forma en cómo no se logró, el hecho de estar eliminados tan pronto. Esperamos que se puedan tomar buenas decisiones, no quiero mencionar si merecen o no continuar, pero cuando estás allí no creo que quieras hacer mal las cosas.