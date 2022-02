Víctor Blasco, la nueva figura del Vida que compartió camerino con Marco Asensio y Deulofeu en el Mallorca y Barcelona

El Club Deportivo Vida está acentuando partidos destacados en La Liga Nacional de Honduras, el último de ellos venciendo a Marathón en la jornada 3 del Torneo Clausura 2022 en donde el futbolista español Víctor Blasco se convirtió en protagonista.

Nacido en España, el medio ofensivo de 27 años llegó al conjunto cocotero buscando dejar una huella en el fútbol hondureño: “Yo tengo pensado afianzarme”, soltó.

De su trayectoria se conoce que se formó en las reservas del Barcelona y luego dio el salto al continente americano para jugar a nivel universitario en Canadá en clubes como VIU Mariners Whitecap FC 2 y Pacific FC entre 2015 y 2019.

Durante ese pasaje, el nuevo “10” del conjunto cocotero coincidió con jugadores como Gerard Deulofeu, Sergi Samper, Sandro Ramírez, Marc Muniesa y Munir El Haddadi.

Además, reveló que también compartió vestidor con Marco Asensio, hoy estrella del Real Madrid.

“Estuve dos años con Marco Asensio en Mallorca y también con muchos jugadores muy buenos que no han llegado, pero que eran muy buenos”, reveló en entrevista.

SU LLEGADA AL FÚTBOL HONDUREÑO

Blasco fue fichado por el conjunto cocotero en relevo de Guillermo Chavasco, un impacto positivo para el equipo y un nuevo desafío para él en una Liga desconocida para muchos, pero que tildó como complicada.

“Este es un fútbol muy diferente, el que no está aquí no sabe realmente lo competitivo que es. Es muy físico, es difícil jugar por el clima, la gente aprieta mucho y no te dan espacio por el balón y pegan bastante. A lo mejor en España hay jugadores muy técnicos, es un fútbol diferente, pero no es fácil jugar aquí”.