Vida sufre para empatarle a Platense; Real España sumó su octavo trinfo al hilo venciendo a Real Sociedad

EL MINUTO A MINUTO DE LA JORNADA DE ESTE MIÉRCOLES: Upnfm vs Victoria, Real Sociedad vs Real España y Vida vs Platense.

JUEGO FINALIZADO EN LA CEIBA: Vida empató 1-1 con Platense con un gol al último minuto de Jafeth Munguía.

JUEGO FINALIZADO EN TOCOA: Real Sociedad perdió 3-0 ante Real España en el Estadio Fransisco Martínez Durón. El cuadro de Héctor Vargas sumó su octava victoria al hilo.

Minuto 56 en La Ceiba: ¡Gol no válido! Anotación de Alexander Aguilar es anulado por fuera de juego en acción de Rafael Agámez.

Minuto 81 en Tocoa: ¡GOOOOOOLLL! Ramiro Rocca anota el 0-3 a favor de Real España ante Real Sociedad.

FINALIZA EL PRIMER TIEMPO EN LA CEIBA: Vida está cayendo 0-1 ante Platense en el cierre de los 45 minutos.

Minuto 45+2 en La Ceiba: ¡GOOOOLLLLL! Álvaro Klusener liquida a la defensa del Vida en un mano a mano contra Roberto López. (1-0).

Minuto 52 en Tocoa: ¡Tapadón! Michael Perelló sorprende en una atajada espectacular ante Rony Martínez para mantener su portería en blanco.

Minuto 40 en La Ceiba: Vida y Platense continúan empatando 0-0 desde el Estadio Ceibeño.

SE REANUDA EL JUEGO EN TOCOA: Real Sociedad y Real España disputan el segundo tiempo en el Francisco Martínez Durón.

JUEGO FINALIZADO EN DANLÍ: Lobos Upnfm cayó 0-3 ante Victoria en la jornada 13 del Torneo Clausura 2021-22. Los goles fueron obra de Marco Tulio Vega (2) y José Velásquez Colón.