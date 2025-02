¿Viene Beckham? Confirman hora y día de la llegada del Inter Miami y Messi a Honduras para el partido ante Olimpia

“Inter Miami aterriza, va al hotel Intercontinental, ahí hay un evento de meet and greet, que rifamos y es un sorteo muy exclusivo, una firma de autógrafos muy privada, luego ellos vienen a cancha, ingresan, juegan y se pueden retirar el mismo día. De hecho, se van el mismo día, no es un tema de seguridad, su avanzada tiene días de trabajar con nosotros y han quedado sorprendido de cómo hemos trabajado con ellos”, afirmó Girón.

También le consultamos a Carlos Girón si David Beckham viene a Honduras y fue sincero al aducir que no sabe, pero sí está en lista. “Esa no me la sé, pero está en la lista, siempre la comitiva se inscribe y está en la lista, yo mismo me podría sorprender que aparezca, para las chicas, si viene, vendrá en shorts, ja, ja, ja...”.

Por último dio un dato interesante respecto al espectáculo deportivo entre Inter Miami vs Olimpia. “Prohibido los empates, si quedan empatados, nos vamos a los penales. A los hermanos salvadoreños les pasó porque quedó 0-0 y no se mecieron las redes, aquí sí se hará”.