Wilmer Velásquez analiza su paso por la política, su mensaje a Bengtson, la eliminación de Olimpia con Atlas y lanza DT para la Bicolor

El máximo anotador histórico del fútbol hondureño, Wilmer Velásquez, continúa jugando al fútbol y su olfato goleador no lo pierde con el paso de los años; así lo demostró en el duelo de leyendas de Olimpia ante la selección de El Progreso.

Velásquez nos sorprendió no solo con su opinión tras la eliminación del Olimpia ante el Atlas de México, sino que el técnico que considera debe llegar al banquillo de la Bicolor.

¿Cómo es la vida de Wilmer Velásquez después del retiro del fútbol?

En familia gracias a Dios y tratando superarme en cosas de Dios y que es lo primordial para el ser humano y debemos prepararnos para una eternidad con Jesús.

¿Volveremos a ver un nuevo matador?

Ojalá, Honduras lo necesita, el equipo de todos lo necesita y máxime en estos momentos que solo Bengtson está surgiendo, ojalá que surjan muchos.

¿Ha pensado volver al fútbol en otra faceta?

Sí, me llama la atención lo que es la parte administrativa, una dirección deportiva, es la área que más me agrada, pero me estoy preparando como entrenador de fútbol, en un par de semanas más será el comienzo de una licencia B.

¿Le gustaría ser técnico de Olimpia en algún momento?

No, por los momentos no tengo deseo de entrenar, me llama la atención la base de los niños y en base podemos mejorar el fútbol de nuestro país.

¿En qué lugar se coloca en relación a otros delanteros históricos como Pavón, David Suazo y Costly?

Esa es una pregunta que ustedes los medios se la deben hacer, no es correcto que yo diga si estoy en último o primero. A nosotros nos tocó prepararnos y hacer las cosas de la mejor forma con la selección y Olimpia.

¿Qué opinión le merece la escasez de delanteros en el país?

Muy escasos en la parte delantero, nosotros teníamos una tremenda competencia con delanteros de la talla de Carlos (Pavón), Milton (Tyson), Juan Manuel Cárcamo y eso te obligaba a trabajar fuerte para estar listo si se te presentaba una convocatoria. Hay que preparar los muchachos, pero se debe tener a alguien trabajando en esa área para que el don y el talento se pueda perfeccionar.