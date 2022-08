¡Dura noticia! Yustin Arboleda confirma que se pierde el duelo ante el Municipal: “Es imposible llegar al partido el día jueves”

El Olimpia tiene una nueva cita con la historia y este jueves debe enfrentar el duelo de vuelta de los octavos de final de la Concacaf ante el Municipal de Guatemala.

Después de un empate 2-2 como visitante, el equipo de Pedro Troglio quiere sellar el boleto a cuartos, pero cuenta con cinco bajas en su plantilla que podría resentir.

¡Diezmados! Olimpia contará con cinco bajas para el duelo de vuelta de la Concacaf League ante el Municipal de Guatemala

Una de las ausencias confirmadas es la del delantero colombiano Yustin Arboleda, quien sufre un desgarro muscular. Diez habló con el atacante y ratificó su lesión.

¿Es confirmada el tema de tu lesión y cómo te sientes?

Triste de no poder estar en campo ayudando a los compañeros, pero son cosas del oficio. Uno nunca quiere faltar, no se quiere lesionar y lastimosamente he tenido una lesión que me tendrá por fuera y espero recuperarme de la mejor manera para volver lo más pronto posible.

¿Qué es lo que realmente tienes?

Tengo un desgarro en el cuadriceps y hay que tratarlo como tal para recuperarse de buena manera y volver los antes posible.

¿Desde cuándo sufres la lesión?

Fue el domingo, solo que simplemente pensamos que era una pequeña carga muscular, pero nos hicimos los respectivos exámenes y los resultados confirmaron que tenía un desgarre. Toca estar tranquilo para recuperarme y volver de buena manera para ayudar a los compañeros.