Beckham revela el regalo que Messi le ‘dio’ y se compara con futbolista que es objetivo de Real Madrid: “Se parece a mí”

“Si puedes traer a los mejores jugadores y que además sean los jugadores correctos... No hay muchos así, pero con Leo sabíamos lo que estábamos fichando y que iba a ser un éxito en el campo y que nos iba a ayudar mucho fuera de él”, agregó Beckham .

“Como dueño del equipo, quería hacer algo por el deporte, pero también quería hacer algo por América, porque me han dado mucho durante los años, y traer a Leo para inspirar a una generación de futbolistas en Estados Unidos es lo que queríamos hacer ”.

“Y es un jugador excepcional, cuando le veo me reconozco a mí mismo, por cómo pone la pelota, cómo ve el fútbol, los pases largos que hace. Pone pases que muchos otros jugadores no pueden ni imaginar, es lo que me gusta de él como jugador”.

A sus 26 años recién cumplidos, Alexander-Arnold ha jugado ya más de 300 partidos con el Liverpool y se ha convertido en el defensa con más asistencias en la historia de la Premier League. Su aportación en ataque siempre ha cubierto sus carencias defensivas y ha sido titular indiscutible en el lateral derecho del Liverpool desde hace más de seis años.