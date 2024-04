El fuerte cruce del Tata Martino con un periodista en plena conferencia tras el triunfo del Inter Miami: “¿lo has visto en el club?”

El triunfo del Inter le permite mantenerse en cabeza de la Conferencia Este con 18 puntos en diez partidos. A tres puntos se ubicaban el New York Red Bulls y el FC Cincinnati con dos y un partido menos que Miami.

Estamos logrando “el objetivo de acumular puntos ahora para que la segunda parte del año no sea tan exigente y dramática como el año pasado”, empezó diciendo el timonel del Inter, equipo que se quedó fuera de los pasados playoffs por su mala trayectoria antes de la llegada de Messi a mitad de curso.

Sin embargo, en plena conferencia de prensa se dio una situación particular; y es que un periodista le preguntó a Martino sobre la posible llegada de Matías Rojas, que estuvo presente en el estadio.

La ex figura de Racing Club y actual jugador del Corinthians, su nombre suena para sumarse al resto de las incorporaciones de Las Garzas para la temporada y el Tata le respondió.

“¿Ya está anunciado por el club? Entonces, cómo te voy a decir... No lo vi. Me hacés hablar de un jugador que no tenemos todavía. A lo mejor, podemos hablar en la semana. Vamos a esperar un poco más”, fue la respuesta contundente de Martino.

“Por ahí... Nos quedan 72 horas. Por ahí... Esperemos”, concluyó sobre ese tema el ex técnico del Barcelona.