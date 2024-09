El niño hondureño que juega con el hijo de Messi en el Inter Miami: “mis nuevos amigos son muy graciosos”

Y más allá de pertenecer a esta institución tiene el privilegio de jugar junto a Ciro, el hijo menor de la Pulga. También con los retoños de Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba, estas leyendas mundiales suelen ir a ver seguido los juegos y entrenos de los pequeños.

Matthew Fuentes es de una familia amante del fútbol y desde que tenía tres añitos sus papás (Josué Fuentes y Ana Paguada) lo inscribieron en la academia Hialeah City y fue ahí donde los visores de las Garzas Rosas vieron el talento de este zurdo.

“Hace tres o cuatro meses llegaron a la escuelita de fútbol del niño y no pasaba nada; entonces, yo le decía a mi esposo, eso debe ser mentira, ahí no llaman a nadie, y justo la semana pasada me hicieron una llamada para ver si podía llevar Matthew porque le iban a hacer otras pruebas, pero en el estadio del Inter Miami”, contó Ana Paguada, la madre del protagonista de esta historia.