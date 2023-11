¿Se queda Messi? Beckham habla del astro argentino y afirma que es un “regalo” para la MLS y el Inter Miami

El exjugador inglés no habló sobre el futuro del astro argentino, esto después de que los rumores apuntan a que Leo Messi no vería con malos ojos jugar en algún club europeo algunos meses ya que la próxima temporada de MLS comienza en el primer trimestre del 2024.

—¿Qué ha representado para usted la llegada de Lionel Messi a Inter Miami?

“Cuando alguien me dice que Lionel Messi juega en Inter Miami, todavía no me lo creo. Como propietario estoy muy orgulloso de tenerle. Sabíamos que conseguir que Leo viniera a Estados Unidos, no solo a Miami, era un regalo para Estados Unidos y para la MLS. Alguien como él lo cambia todo, es una inspiración para toda una generación de jugadores”.

“Por eso queríamos a Leo en el equipo. Por supuesto, también queremos ganar títulos y ser el mejor equipo del campeonato. Pero una de las razones para ficharle era que fuera una inspiración para la próxima generación de jugadores en Estados Unidos. Que ayudara a tener ganas de ser un jugador de soccer. Messi tiene ese poder”.

—¿Cómo ve las opciones de Inglaterra para la Eurocopa-2024 del próximo año en Alemania?

“Tengo realmente confianza en esta selección de Inglaterra. Creo en Gareth Southgate [el seleccionador], en lo que lleva haciendo desde hace varios años. Perdimos desgraciadamente en la final de la anterior Eurocopa contra Italia [en julio de 2021 en Londres], pero estuvimos muy cerca de la victoria”.