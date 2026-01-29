MLS

Inter Miami se lanza con oferta millonaria por joven promesa de Argentina

El Inter Miami se prepara para jugar un amistoso contra Atlético Nacional en Colombia.

  • Inter Miami se lanza con oferta millonaria por joven promesa de Argentina

    Lionel Messi podría tener un nuevo compañero argentino dentro de la plantilla del Inter Miami. Foto cortesía Inter Miami.
2026-01-29

El Inter Miami se encuentra en plena confección de la plantilla para defender el título de la MLS en la temporada 2026 y estos momentos de pretemporada son primordiales.

Lionel Messi y el Inter Miami se encuentran a vísperas de un partido amistoso en Colombia frente al Atlético Nacional este sábado 31 de enero, pero están cerca de sumar otro fichaje.

Inter Miami tuvo bajas de última hora y emprendió su gira Champions Tour 2026 ¿Y David Ruiz?

Han sumado a Tadeo Allende, Micael dos Santos, Rocco Ríos Novo, Luis Barraza, Mateo Silvetti, David Ayala, Daniel Pinter y tienen la mirada en otro refuerzo argentino.

Se trata del argentino Tobías Ramírez, defensor de Argentinos Juniors de 19 años, quien se ha formado por las distintas selecciones de su país.

El periodista César Luis Merlo explicó que el Inter Miami llegó con una propuesta formal de 5 millones de dólares a la mesa de Argentinos Juniors.

Se ha informado que anteriormente Argentinos Juniors rechazó una oferta de 3 millones por parte del Alavés español y lo que ha realizado el club de la MLS los tiene encantados.

Tobías es una de las grandes promesas de Argentinos. Oriundo de Virrey del Pino, La Matanza, debutó en la primera división del Semillero del Mundo el pasado 28 de enero de 2025 en un partido frente a River Plate.

Unirme al canal de noticias
Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.
MLS
|
Messi
|
Inter Miami
|