Inter Miami se lanza con oferta millonaria por joven promesa de Argentina

Lionel Messi y el Inter Miami se encuentran a vísperas de un partido amistoso en Colombia frente al Atlético Nacional este sábado 31 de enero, pero están cerca de sumar otro fichaje.

El Inter Miami se encuentra en plena confección de la plantilla para defender el título de la MLS en la temporada 2026 y estos momentos de pretemporada son primordiales.

Han sumado a Tadeo Allende, Micael dos Santos, Rocco Ríos Novo, Luis Barraza, Mateo Silvetti, David Ayala, Daniel Pinter y tienen la mirada en otro refuerzo argentino.

Se trata del argentino Tobías Ramírez, defensor de Argentinos Juniors de 19 años, quien se ha formado por las distintas selecciones de su país.

El periodista César Luis Merlo explicó que el Inter Miami llegó con una propuesta formal de 5 millones de dólares a la mesa de Argentinos Juniors.

Se ha informado que anteriormente Argentinos Juniors rechazó una oferta de 3 millones por parte del Alavés español y lo que ha realizado el club de la MLS los tiene encantados.

Tobías es una de las grandes promesas de Argentinos. Oriundo de Virrey del Pino, La Matanza, debutó en la primera división del Semillero del Mundo el pasado 28 de enero de 2025 en un partido frente a River Plate.