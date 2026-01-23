Inter Miami tuvo bajas de última hora y emprendió su gira Champions Tour 2026 ¿Y David Ruiz?

En uno de los mejores momentos de su carrera el volante de 21 años tuvo que ver desde fuera varios partidos importantes tanto con el Inter Miami como con la Selección de Honduras.

El mediocampista hondureño David Ruiz vivió un 2025 complicado, en el cual se vio afectado por lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego.

Durante la temporada, Ruiz no pudo participar en el título del Inter Miami en la MLS, además de perderse los últimos cuatro encuentros de la Bicolor en la fase final de la eliminatoria mundialista, donde quedó fuera de United 2026.

Actualmente, el futbolista ya se encuentra recuperado y trabaja con normalidad con el resto de sus compañeros. Incluso, ya cuenta con el "ok" del cuerpo médico y está a disposición del técnico argentino Javier Mascherano para integrarse a la pretemporada con el primer equipo, por lo que su regreso oficial está muy cerca.

Inter Miami tuvo una baja de última hora, el CF Montreal anunció la llegada del defensor argentino Tomás Avilés proveniente del Inter Miami.

Además el experimentado arquero Óscar Ustari llegó a un acuerdo con Inter Miami para rescindir su contrato. El debut en pretemporada será este sábado 24 de enero frente a Alianza Lima.

Este viernes se conoció que David Ruiz forma parte de la delegación del Inter Miami que realiza el Champions Tour, viajando junto a figuras como Lionel Messi para los partidos amistosos de preparación por Sudamérica.



CALENDARIO DEL CHAMPIONS TOUR



Inter Miami vs Alianza Lima / Sábado 24 de enero de 2026 - Estadio Alejandro Villanueva en Lima, Perú.

Inter Miami vs Atlético Nacional / Sábado 31 de enero de 2026 - Estadio Atanasio Girardot en Medellín, Colombia.

Inter Miami vs Barcelona SC / Sábado 7 de febrero de 2026 - Estadio Monumental Banco Pichincha en Guayaquil, Ecuador.

Inter Miami vs Independiente del Valle / Viernes 13 de febrero de 2026 - Estadio Juan Ramón Loubriel en Bayamón, Puerto Rico.