Inter Miami tuvo bajas de última hora y emprendió su gira Champions Tour 2026 ¿Y David Ruiz?

El mediocampista hondureño <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.diez.hn/legionarios/que-pasa-david-ruiz-situacion-real-hondureno-inter-miami-eliminatoria-mls-mascherano-CO28407603" target="_blank">David Ruiz</a></b> vivió un 2025 complicado, en el cual se vio afectado por lesiones que lo alejaron de los terrenos de juego.En uno de los mejores momentos de su carrera el volante de 21 años tuvo que ver desde fuera varios partidos importantes tanto con el Inter Miami como con<b> la Selección de Honduras.</b>