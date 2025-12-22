Messi tendría nuevo aliado: el futbolista argentino que quiere fichar el Inter Miami y el crack que podría alejarse

La <b>MLS </b>ha ganado terreno y el club de <b>Messi </b>surgió como una opción muy fuerte, al punto de que desde Polonia se habló incluso de una posible mudanza del goleador a Miami, alimentando los rumores de un desembarco inminente en el fútbol estadounidense.Sin embargo, según informó el portal polaco <b>Kanal Sportowy</b>, <b>Lewandowski</b> tiene sobre la mesa otras dos ofertas formales desde <b>Estados Unidos</b>. Se trata del <b>Chicago Fire</b> y el <b>Orlando City</b>, dos franquicias que ya se comunicaron con el entorno del futbolista para tantear su incorporación a partir del 30 de junio. En el caso del <b>Orlando</b>, incluso le ofrecieron ser su jugador franquicia, con un salario millonario difícil de igualar en <b>Europa</b>.