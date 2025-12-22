MLS

Messi tendría nuevo aliado: el futbolista argentino que quiere fichar el Inter Miami y el crack que podría alejarse

El Inter Miami no para y quiere romper el mercado de fichajes: ya tendrían un nuevo refuerzo, pero quieren robarle a crack mundial.

2025-12-22

Inter Miami empezó a moverse con fuerza en el mercado de fichajes y ya trabaja en la llegada de refuerzos de jerarquía. La noticia que llegó desde España, confirmando que Tadeo Allende debe regresar al Celta de Vigo y no continuará en la MLS, obligó a las Garzas a acelerar la búsqueda de alternativas para reforzar su plantel.

La salida del exfutbolista de Godoy Cruz, que venía de un gran año con 24 goles en 54 partidos en la Major League Soccer con la camiseta de Las Garzas, dejando un hueco que el club quiere cubrir cuanto antes.

Ante esta salida, desde España surgió un nombre de peso: Giovani Lo Celso. Según informó El Correo de Andalucía, Inter Miami puso sus ojos en el volante argentino del Real Betis y analiza seriamente avanzar por el fichaje del compañero de Messi en la Selección de Argentina.

El club andaluz habría tasado al mediocampista en alrededor de cinco millones de euros, una cifra considerada accesible por la dirigencia estadounidense. Si bien todavía no hubo negociaciones formales, en Miami ven viable la operación y el propio jugador no tendría reparos en mudarse a Estados Unidos.

Lo Celso y Messi podrían reencontrarse en el Inter Miami tras rumores de fichaje.

La posible llegada de Lo Celso no solo reforzaría el mediocampo, sino que además permitiría reencontrarlo con Lionel Messi, con quien comparte la Selección Argentina. Ambos mostraron una buena sociedad en la Albiceleste, y en Inter Miami confían en que esa conexión pueda trasladarse al Chase Stadium.

Por otro lado, Inter Miami también aparece en el radar por otro nombre rutilante: Robert Lewandowski. El delantero polaco ha sido vinculado en las últimas horas con el AC Milan, primer club europeo en posicionarse con fuerza como posible destino del goleador.

La MLS ha ganado terreno y el club de Messi surgió como una opción muy fuerte, al punto de que desde Polonia se habló incluso de una posible mudanza del goleador a Miami, alimentando los rumores de un desembarco inminente en el fútbol estadounidense.

Sin embargo, según informó el portal polaco Kanal Sportowy, Lewandowski tiene sobre la mesa otras dos ofertas formales desde Estados Unidos. Se trata del Chicago Fire y el Orlando City, dos franquicias que ya se comunicaron con el entorno del futbolista para tantear su incorporación a partir del 30 de junio. En el caso del Orlando, incluso le ofrecieron ser su jugador franquicia, con un salario millonario difícil de igualar en Europa.

MLS
|
Messi
|
Robert Lewandowski
|
Giovanni Lo Celso
|
Inter Miami
|