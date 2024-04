El consejo que le dieron a Messi tras ser humillado con el Inter Miami ante Monterrey: “No me parece competitivo”

“La verdad que él quiere jugar siempre, porque se veía que retrocedía para agarrar la lanza y ponerse el equipo al hombro. El miércoles fue una cátedra de fútbol de parte de los mexicanos y expuso mucho al equipo de Messi. Aún con las figuras. Hoy tiene el incentivo mayor que es la Copa América, porque está muy bien él. Solo que ayer no hubo un jugador, desde el arquero a los chicos del fondo, con pelotas regaladas, que ayudara. ¿Habrá motivación post Copa América para Messi?“, opinó el periodista en F12, de ESPN.

Del mismo modo, Closs decidió aconsejarlo para el caso en que no quiera perder esas motivaciones que siempre persiguió como futbolista.

“No sé si la Copa del Mundo también es su objetivo. A mí me cuesta creer que en el fútbol de los Estados Unidos encuentre motivación. ¿No querrá venir al fútbol argentino en vez de seguir jugando ahí? De verdad lo digo. El fútbol de Estados Unidos no me parece competitivo, ayer quedó demostrado. Si el tiene ganas, por la esencia que tiene, ¿no tendrá ganas de darle el gusto al fútbol argentino?“, expresó.