Futbolista que desafió a Messi en el Galaxy-Inter Miami: “Él sabe lo que hace; no me iba a quedar callado”

“Primero me quedé sorprendido de que me estaba hablando, así que lo primero que me dijo ni lo entendí, ni se me grabó”, relató el estadounidense de sangre mexicana sobre el altercado con Messi.

“Él lo estaba diciendo en serio y en ese momento sabía que necesitaba tener la calma, porque era temprano en el partido”, añade.

“Él sabe lo que hace y a lo mejor se quería meter en mi cabeza. Y como con cualquiera, no me iba a quedar callado. Y cuando vinieron Suárez y Busquets a defenderlo, bueno, es bonito, pero es parte del fútbol y en ese momento era cuando tenía que tener la calma”, insistió.

Consultado acerca de cuáles fueron las palabras de Messi, el volante del Galaxy prefirió guardárselo. “Lo que se dijo me lo voy a quedar grabado, es algo que siempre lo voy a tener en mi mente y eso me lo quedo yo”, sentenció.