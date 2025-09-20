Messi no da un día de paz a Cristiano: así fue el nuevo doblete de Lionel que tiene maravillado al Inter Miami en la MLS

El club de Javier Mascherano todavía no pudo celebrar el pase matemático a los 'playoffs', aunque ya es poco más de una formalidad.Messi abrió su festival en el minuto 34, con un pase vertical de 30 metros que liberó a Tadeo Allende para que enfrentara al meta rival en un mano a mano. El delantero argentino no falló y le superó con la derecha para subir el 1-0 al luminoso.El Inter Miami, con Rodrigo De Paul y Sergio Busquets al mando de las operaciones en el centro del campo, controló los ritmos del encuentro, pero el DC United supo crear oportunidades.El portero Óscar Ustari negó la igualada a Christian Benteke con una gran parada en la primera mitad, pero no pudo hacer nada en el 54, cuando el ex del Liverpool conectó un perfecto cabezazo que puso las tablas en el marcador.El Inter Miami no tardó en reaccionar. Y lo hizo la ritmo de su número 10. Messi rozó el segundo con una gran jugada personal y disparo de zurda que el meta consiguió despejar, pero en el 66 aprovechó un perfecto pase al hueco de Jordi Alba para controlar y definir.