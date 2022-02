$!¿Quién es el jugador más caro? Las 10 cosas que debes saber de la temporada 2022 de la MLS

Todos los partidos de la fecha

Sábado 26

Philadelphia Union vs Minnesota United

LAFC vs Colorado

Columbus Crew vs Whitecaps

FC Dallas vs Toronto

Austin FC vs Cincinnati

SJ Earthquakes vs New York RB

DC United vs Charlotte FB

Inter Miami vs Chicago Fire

Portland Timbers vs New Englad Revolution

James Rodríguez rompe el silencio y aclara toda la verdad sobre la supuesta relación con Karol G

Domingo 27

Orlando City vs Montreal

Atlanta United vs Sporting Kansas City

LA Galaxy vs NYC FC

Dynamo vs Real Salt Lake

Seattle Sounders vs Nashville SC