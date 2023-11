Propietario del Inter Miami y la pregunta que le hizo a Messi para convencerlo de llegar a la MLS

Lionel Messi revolucionó la MLS y le trajo dividendos al Inter Miami , que a pesar de no clasificar a los Playoffs, el club sí pudo ganar su primer título de la historia (Leagues Cup) y logró llegar a la final de US Open Cup que perdieron contra el Houston Dynamo .

Cuando Messi determinó dejar el PSG, comenzaron los rumores sobre su siguiente destino y allí las ‘Garzas’ encontraron una oportunidad para cumplir el sueño de ficharlo, aunque antes tenían que convencer al jugador de que era la mejor opción.

“Siempre supimos que habría competencia. El momento en el que me preocupé un poco fue cuando el Barcelona mostró interés en Messi. El Barça obviamente tocó la fibra sensible y como todos sabemos, Leo nunca llegó a despedirse de la manera que merecía allí. Es por eso que esa fue la única vez que comencé a preocuparme de que pudiera terminar en otro lado y no en Inter Miami. Pero Jorge, José y yo hicimos todo lo posible para posteriormente recibir su llamada confirmándonos que venía al club”, recuerda David Beckham también a The Times.