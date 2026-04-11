Haaland debuta en un mundial y le toca Les Bleus

Dieciséis goles en ocho partidos de clasificatoria. Invicto. Noruega anotó 37 tantos y recibió cinco en toda la eliminatoria europea, y aunque la selección tiene más nombres que Erling Haaland, cuesta hablar de otra cosa cuando alguien mete el doble de goles que el segundo máximo artillero del proceso. El delantero del Manchester City cumplió 25 años, superó los 100 goles en la Premier League y ahora se prepara para el escenario que le faltaba. El apetito por el Grupo I ya se nota en plataformas como https://1xbet.es/es donde las cuotas del cruce Noruega-Les Bleus no paran de moverse. Noruega no pisaba un Mundial desde 1998, cuando Haaland tenía ocho meses de vida.

FIFA podría haber sido más generosa con un debutante. En vez de eso, le armó un grupo donde el rival más accesible acaba de clasificarse ayer.

El fixture quedó así. El 16 de junio Noruega enfrenta a Irak en Foxborough. El 22 se mide con Senegal en East Rutherford. Y el 26, el plato fuerte, recibe a Mbappé y compañía otra vez en Foxborough. Que el partido contra Mbappé caiga en la última fecha le da un peso dramático que los organizadores seguramente no planificaron pero que agradecen.

Senegal, mientras tanto, llega con una espina clavada. Ganó la Copa Africana en enero y la CAF se la sacó después de un abandono en la final. Perder un título así deja marcas, y esa rabia contenida puede volverse combustible o desorden según el día. El último antecedente mundialista entre Senegal y una potencia europea fue en 2002, cuando los Leones de la Teranga eliminaron a la propia selección gala en el partido inaugural.

Irak cerró el cuadro el martes 31 de marzo con un 2-1 en el repechaje intercontinental disputado en Monterrey. Aymen Hussein metió el gol que clasificó a una selección que no jugaba un Mundial desde 1986. Cuarenta años de espera terminaron con un cabezazo en tiempo suplementario.