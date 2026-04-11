Haaland debuta en un mundial y le toca Les Bleus

El fútbol tiende a reducir equipos a un solo nombre. Noruega es Haaland para los titulares, pero Martin Odegaard lleva años haciendo funcionar al Arsenal desde la conducción y traslada ese rol a la selección. Sin su capacidad para controlar el medio y filtrar pelotas al área, los 16 goles de Haaland no habrían existido tal como los vimos. Que ambos estén sanos para junio es la condición que el cuerpo técnico repite en cada conferencia de prensa sin decirlo con esas palabras.Los amistosos de marzo bajaron un poco la euforia. Derrota ante los neerlandeses y empate con los helvéticos, dos resultados que recuerdan que ser imbatible en la eliminatoria no garantiza el mismo rendimiento contra rivales de primer nivel. El Grupo I va a funcionar como examen de ingreso.