El último crack mundial que recae de su lesión y peligra jugar la Copa del Mundo con su selección

<b>Mohammed Kudus</b>, del <b>Tottenham Hotspur</b>, recayó este jueves de su lesión de cuádriceps y está en duda su participación en el <b>Mundial de 2026</b>, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con la selección de Ghana.El atacante, fichado en verano por <b>64 millones de euros</b>, se lesionó el pasado 4 de enero en un encuentro ante el <b>Sunderland </b>y se ha perdido los últimos 16 partidos del <b>Tottenham</b>.Kudus había regresado a los entrenamientos con el equipo la semana pasada, pero recayó de la lesión y podría verse obligado a pasar por quirófano, según informaron los 'Spurs' en un comunicado.