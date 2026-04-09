El último crack mundial que recae de su lesión y peligra jugar la Copa del Mundo con su selección

Mohammed Kudus, del Tottenham Hotspur, recayó este jueves de su lesión de cuádriceps y está en duda su participación en el Mundial de 2026, que se disputará del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, con la selección de Ghana.

El atacante, fichado en verano por 64 millones de euros, se lesionó el pasado 4 de enero en un encuentro ante el Sunderland y se ha perdido los últimos 16 partidos del Tottenham.

Kudus había regresado a los entrenamientos con el equipo la semana pasada, pero recayó de la lesión y podría verse obligado a pasar por quirófano, según informaron los 'Spurs' en un comunicado.