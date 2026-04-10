Estadisticas de ligas
Mundial 2026
Champions League
Centroamérica
No Todo es Futbol
Segunda División
Torneo de Reservas
MLS
Futbol Mexicano
Fútbol femenino
Noticias del Mundo
Champions League
Legionarios
Especiales
PORTADA DIGITAL
ESCRIBE A DIEZ
Liga Hondubet
Internacionales
La Selección
Premios Diez
Fotogalerias
Videos
Portada Digital
Justin Campos renuncia en Real España: "Es un circo"
Descargar Aquí
Mas Portadas
¡Último baile contra Messi! Honduras ante Argentina en Texas
Otro batacazo al Barca; Atlético de Madrid le pega 2-0
Mauricio Dubón se mantiene encendido con los Bravos
Los cipotes al rescate de la Selección de Honduras
Honduras inicia un nuevo sueño
José Molina: "No pretendo agradar a todo el mundo"
La H vuela con nueva ilusión
Domingo de locura
¡Los meros tatas del deporte!
Estadísticas
Liga Nacional
VER TODAS LAS LIGAS
VIDEOS
Videos
Villeda adelanta fichajes en Olimpia, FVS, clásico ante Motagua y la situación de Bengtson: "No somos el favorito"
Videos
"Chuy" Pérez sobre actos de indisciplina: Marginado de Marathón, situación con Lavallén y directiva: "Yo estaba..."
Videos
Lavallén se rinde ante su equipo tras quitarle el invicto a Motagua y evita el tema de los cortados: "La directiva lo informará"
Videos
Michaell Chirinos responde a la renuncia de Jeaustin Campos, su petición contra Motagua y lo que piensa del FVS: "A mi me gusta"
Videos
Lavallén se rinde ante su equipo tras quitarle el invicto a Motagua y evita el tema de los cortados: "La directiva lo informará"
Videos
Marathón despedaza el invicto de Motagua en clásico y revive en una semana llena de polémica
Videos
Choloma aprovechó la superioridad numérica para remontarle el marcador a Real España y confiar en salvar la categoría.
Videos
Jeaustin Campos renuncia a Real España y atiza contra la Liga Nacional: "Mi dignidad vale más; aquí se escoge al campeón"
Videos
Jeaustin Campos pierde los estribos y lanza la tarjeta del FVS en protesta tras la remontada del Choloma y se va expulsado
Videos
¿Comprará Alberth Elis la categoría del Génesis FC? Gustavo Sánchez, presidente del equipo hace una revelación: "A ver cuántos millones nos dará"
Videos
Olancho FC aplastó sin problemas al Juticalpa FC en el derbi olanchano con "Choloma" López de figura
Diez en YouTube
Suscríbete a Diez
GO TV Honduras
Suscríbete a Go Tv
FOTOGALERÍAS
MUNDIAL 2026
La razón por la que Chicharito Hernández irá al Mundial 2026; "El máximo goleador histórico de México se une al equipo"
reacciones de prensa
"Cábala de Scaloni" "No lesionar a Messi": así reacciona Gastón Edul y la prensa al amistoso de lujo ante Argentina
Fotogalerias
¿Se repetirá el partido? La queja que presentará el presidente del Barcelona a la UEFA tras no pitarle el penal ante el Atlético
TABLA DE GOLEO
Champions League 2026: Julián Álvarez le anotó a Barcelona y baja a Haaland; Mbappé es líder de la tabla de goleadores