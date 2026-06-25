Con cada jornada del Mundial 2026, el panorama de la fase de eliminación directa toma forma. Los resultados de la etapa de grupos determinan qué selecciones avanzan y cómo se conforman las llaves que conducirán hasta la gran final del torneo.El nuevo formato de la Copa del Mundo, con 48 selecciones participantes, incorpora una ronda de dieciseisavos de final y aumenta el número de posibles enfrentamientos. Esto hace que la posición en cada grupo sea determinante para el camino que deberá recorrer cada equipo.Este interactivo permite conocer, de manera visual, cómo se estructuran los cruces del campeonato y cuáles serían los posibles rivales en cada fase. A medida que concluyen los partidos, las llaves se actualizan para reflejar el escenario más reciente del torneo.Además de mostrar el cuadro eliminatorio, la herramienta ayuda a comprender cómo un solo resultado puede modificar el destino de una selección. Un cambio de posición en la clasificación puede alterar el recorrido completo hacia la final y abrir o complicar las aspiraciones de los equipos que buscan conquistar la Copa del Mundo.