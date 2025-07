Luis Enrique aclara la polémica con delantero del Chelsea tras perder la final: "No tengo ningún problema en comunicar..."

El técnico español apenas estuvo 10 minutos en la conferencia de prensa posterior y explica lo que sucedió con el delantero brasileño de los 'Blues'. Reconoce que Chelsea es justo ganador y que le gustó el nuevo formato del certamen.

Análisis del partido

"El fútbol es así. Uno podría explicarlo todo. Me parece que tendríamos que reexaminar el partido para determinar lo que se produjo. Empezaron el partido muy bien, con un alto nivel de presión, presentamos ciertas dificultades y luego intentamos marcar un gol, no pudimos lograrlo. Ellos han merecido esta victoria, se desempeñaron muy bien y me consta que yo dije que el Chelsea era un gran equipo".

Valoración

"Me parece que es muy bonito poder fungir de entrenador del PSG y sabemos quiénes son los que ayudan al equipo. En torno a todo el club se podría decir que existen distintas personas que siempre pueden hacer críticas. Lo fundamental para nosotros es sacar provecho de las vacaciones, serán muy cortas y debemos aprovecharlas".

Dura derrota

"En los momentos delicados se sabe quién está a tu lado y quién no. Yo tengo una característica desde que era muy jovencito, suelo caer muy bien a las personas que me conocen, no sé si estoy siendo demasiado egocéntrico. Dicho esto, no somos perdedores, sino subcampeones, pues esto es deporte de alto nivel".