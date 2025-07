La eliminación no solo le ha pegado al club, si no que al DT español que ha perdido a uno de sus mejores aliados dentro del club.

Txiki Begiristain dejó su cargo de director deportivo del Manchester City y una pieza clave para el éxito de Pep se ha marchado tras muy buenos años.

El español construyó al lado de Pep un proyecto ganador, pero ahora su cargo lo tendrá Hugo Viana.

Ya hace unos meses la decisión estaba tomada y Guardiola se mostró muy afectado por su salida del Manchester City.

"Uno de los motivos por los que renové dos veces fue porque Txiki está aquí. Juntos trabajamos increíblemente bien. Cuando ganamos, analizamos por qué. Cuando perdemos, analizamos por qué. No nos juzgamos el uno al otro. Trabajamos para conseguir lo mejor para el club. Es la persona más humilde que he conocido jamás. Nunca habla con la prensa. El éxito siempre es para los otros. No encuentras este tipo de gente en este mundo porque lo normal es tener mucho ego", fueron las palabras del español.