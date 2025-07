Said Martínez da la sorpresa y es anunciado en cuarteta arbitral para trascendental partido del Mundial de Clubes

Es de resaltar que Martínez ahora sumará su cuarta experiencia en el Mundial de Clubes 2025 de Estados Unidos tras dirigir Palmeiras vs Porto y Juventus vs Wyhad AC, así como fungir de cuarto árbitro en el Benfica vs Chelsea en octavos de final.

Además, Said Martínez podría ser elegido para impartir justicia en la fase de semifinales del certamen internacional. El hondureño es uno de los mejores árbitros que tiene la zona de Concacaf y la Liga Nacional de Honduras.

Los cuartos de final se jugarán de la siguiente manera: Bayern Múnich (Alemania) vs PSG (Francia), Fluminense (Brasil) vs Al Hilal (Arabia Saudita), Real Madrid (España) vs Borussia Dortmund (Alemania) y Palmeiras (Brasil) vs Chelsea (Inglaterra)