Andrés Guardado salió a la defensa de Messi: “Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario”

El mediocampista mexicano, Andrés Guardado, habló sobre el tema polémico que se armó el boxeador y emblema deportivo del país azteca, Canelo Álvarez y el vídeo de Lionel Messi.

En donde se observa la camiseta del Tri en el piso del vestuario argentino y que Leo pateó sin querer sacándose el taco y eso hizo enojar al actual campeón mundial de las categorías AMB, CMB, OMB, FIB y The Ring.

Puedes ver: Canelo Álvarez le responde al Kun Agüero tras polémica con Lionel Messi: “No seas hipócrita, cabr*n”

Lo que dijo Canelo al ver el vídeo

“Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera??? Que le pida a Dios que no me lo encuentre. Que alguien le diga, le explique, le cuente quien es el Canelo”, saltó el boxeador. Una reacción que fue muy criticada por dos ex compañeros de Messi, el Kun Agüero y Cesc Fábregas.

Esta mañana el referente de la selección de México, Andrés Guardado, se tomó el tiempo de opinar sobre el tema polémico.

“Como después vi la reacción del Kun, de Césc Fábregas y de los que lo conocen a Leo, yo he tenido la fortuna y el privilegio de enfrentarlo muchos años en España, de vivir momentos como con mi hijo y sé la persona que es Leo. Desgraciadamente a lo mejor Canelo no entiende lo que se vive en un vestuario y puedo llegar a entender la reacción de ofenderse por ver la camiseta de México en el suelo y todo lo que se ha viralizado que, para mí, se parece una tontería de lo que se está hablando porque no tiene mayor importancia”.

Guardado habla de los detalles y cambios de camiseta que ha tenido con Messi

“Messi ha tenido muchos detalles y no sólo conmigo, sino también con muchos compañeros de profesión que saben cómo es. Y más allá de todo lo que se ha hablado que es para crear polémica o vender cosas. Por lo menos por lo que me ha tocado vivir a mí desde hace muchos años que lo he enfrentado siempre ha sido así. Cada vez que he tenido la posibilidad de pedirle algo, un cambio de camiseta o la foto o el video con mi hijo en aquel partido siempre lo ha hecho como se vio. Son cosas que se ven y no hay mayor explicación”.