Canelo Álvarez le responde al Kun Agüero tras polémica con Lionel Messi: “No seas hipócrita, cabr*n”

La polémica continúa luego de que Sergio Kun Agüero saliera en defensa de Lionel Messi tras los dardos del boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez.

El pugilista le respondió al exdelantero del Manchester City, a quien tildó de hipócrita a través de su cuenta de Twitter.

Álvarez inició la controversia con la siguiente descripción ”¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”, ya que supuestamente Messi había pateado de mala leche la camiseta de la selección de México después del triunfo de la Albiceleste en el Mundial de Qatar 2022.

Seguidamente, eso no lo caló muy bien el Kun Agüero, quien le retuiteó con la siguiente frase: “Señor canelo no busques excusas o problemas , seguramente no sabes de fútbol y que pasa en un vestuario . Las camisetas siempre después que se terminan los partidos están en el piso por el sudor y después si ves bien hace el movimiento para sacarse el botín y sin querer le da”.

Horas después de la respuesta del excompañero y amigo de Messi, el Canelo disparó con todo contra la leyenda del City.

“Tú también, cabr*n... Me escribías ‘ay, ay, Canelo’ y ahora mam*ndo, no seas hipócrita, cabr*n”, mencionó el pugilista azteca.