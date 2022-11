Mundial Qatar 2022: Tabla de posiciones, máximos goleadores y próxima jornada de todos los grupos

Con el triunfo de Portugal por 2-0 ante Uruguay finalizó la jornada 2 del Mundial de Qatar 2022. El cuadro luso se une a Brasil y Francia en lograr la clasificación a la siguiente ronda, mientras que Canadá y Qatar ya están eliminadas del torneo.

A falta de un partido, 14 selecciones buscarán conseguir un boleto para los octavos de final del Mundial de Qatar 2022. Así están las tablas de posiciones y así se jugará la siguiente jornada de todos los grupos.

GRUPO A

Ecuador y Países Bajos lideran el grupo con 4 unidades, mientras que Senegal es tercera con (3 puntos) y la anfitriona, Qatar ya está eliminadas.

Los sudamericanos se enfrentan mañana ante los africanos en un partido de vida o muerte por la clasificación al Mundial. Ecuador con un empate se clasifica, Senegal necesita ganar obligatoriamente para pasar a 8vos de final. Mientras que la Naranja Mecánica con un empate o triunfo ante Qatar se coloca en la siguiente fase.

Próxima jornada (Martes-Ambos a las 9:00 am)

Senegal vs Ecuador

Países Bajos vs Qatar

GRUPO B

En este grupo todos tienen posibilidades de pasar. Inglaterra (4pts) se enfrentan ante Gales (1pts) en la última fecha. Los ingleses con un empate se meten a la siguiente fase, Gales necesita ganar y esperar lo que pase con Estados Unidos (2pts) e Irán (3pts).

Próxima jornada (Martes-Ambos a las 1:00 pm)

Inglaterra vs Gales

Estados Unidos vs Irán

GRUPO C

Polonia (4), Argentina (3), Arabia (3) y México (1). Todos tienen posibilidades de pasar. Argentina y Polonia se enfrentan en la última fecha y depende de sí mismo para pasar. Arabia Saudita pasa con un triunfo, mientras que México necesita ganar por diferencia de +2 goles y esperar resultado entre Argentina y Polonia.

Próxima jornada (Miércoles-Ambos a las 1:00 pm)

Polonia vs Argentina

Arabia Saudita vs México

GRUPO D



Francia está clasificada y asegurará el primer puesto cuando se mida ante Túnez (1 pt), quine necesitará triunfar y que Australia (3pts) no le gané a Dinamarca (1pt). Estas dos últimas necesitan ganar para pasar a la siguiente ronda.



Próxima jornada (Miércoles- ambos a las 9:00 am)

Túnez vs Francia

Australia vs Dinamarca