Argentina vs México: día, hora, dónde ver el segundo partido de la Albiceleste y en el Mundial de Qatar 2022

Transmisión

El partido será transmitido por TVC + (Paga) y por Tigo Sports. Igual puedes vivir el minuto a minuto en DIARIO DIEZ.

¿Qué partidos le restan a ambas selecciones en el Mundial 2022?

Argentina vs. México el 26 de noviembre (1:00 pm- TVC + y Tigo Sports)

Polonia vs Arabia Saudita el 26 de noviembre (9:00 pm- TVC y Tigo Sports)

Argentina vs. Polonia el 30 de noviembre. (1:00 pm- TVC y Tigo Sports)

México vs Arabia Saudita el 30 de noviembre.(1:00 pm- TVC y Tigo Sports)