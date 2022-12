Renunció a la selección de Bélgica tras consumar otro fracaso en el Mundial: ‘‘Fue mi último partido’’

También precisó que esta eliminación no es la causa de su marcha, que tenía decidida desde antes del inicio del torneo. “Incluso si hubiéramos ganado este Mundial, habría dejado mi puesto al final de la competición”.

Tras una corta victoria sobre Canadá (1-0), Bélgica encadenó una derrota contra Marruecos (2-0) y un empate frente a Croacia (0-0).

“Todo lo que he podido hacer con el equipo nacional me hace sentirme muy orgulloso. Es un equipo que ha dado muchas felicidad a mucha gente y los verdaderos aficionados en Bélgica me aprecian”, dijo.