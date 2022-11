Bombazo: ‘‘Fui compañero de algunos, hay jugadores de Francia que están muy felices con la salida de Benzema’’

‘‘En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre lo he hecho y la razón me dice que deje mi lugar a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a hacer un gran mundial. Gracias por todos sus mensajes de apoyo”, fueron las sentidas palabras de Karim Benzema tras confirmarse que se pierde la Copa del Mundo con la selección francesa.

El delantero no solo se ha convertido en la baja más sensible de su escuadra, sino que es el máximo ausente que tendrá el Mundial 2022.

Tras coronarse con el último Balón de Oro, todos esperaban que Karim realizara una gran participación en Qatar, pero por problemas físicos eso no sucederá.

Aunque la mayoría supone que la baja de Benzema es un duro golpe para Francia, Diego Lugano, excapitán de la selección uruguaya, se ha referido a la situación y afirma todo lo contrario.

“Tengo certeza, porque fui compañero de algunos jugadores de Francia, de que están muy felices con la salida de Benzema”, aseguró el exdefensor charrúa en una entrevista con ESPN.