Tite lo dejó fuera del Mundial de Qatar con Brasil y estalla: ‘‘Es una pena la convocatoria, una broma, qué falta de respeto’’

Tite confirmó a sus 26 guerreros que buscarán levantar la Copa del Mundo Qatar. Sin embargo, el seleccionador sorprendió a muchos con su lista porque se encuentran jugadores como Dani Alves, Pedro o Gabriel Martinelli y no aparecen figuras como Firmino y principalmente Gabigol, estrella del Flamengo.

La convocatoria oficial de Brasil para disputar al Mundial de Qatar

Tras dar a conocer la convocatoria, el más indignado fue Neto, uno de los periodistas deportivos más influyentes de Brasil. El comunicador suele redactar editoriales en Band TV y, en este caso, disparó contra el entrenador por la lista.

“Convocar a Martinelli y no llevarse a Gabigol es una pena. ¡Falta de respeto! Eso demuestra que tú, Tite, no deberías estar en esta posición. No eres justo con Gabigol. Martinelli tiene 33 goles en su carrera, los mismos que hizo Gabigol en esta temporada solamente. Si caminas por el centro comercial, nadie sabe quién es Martinelli”, comenzó diciendo Neto.